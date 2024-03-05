Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России. Сейчас главным тренером национальной команды России является Валерий Карпин.

«Если говорить про сборную, то у неё есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать или нет. А там, если обратятся, будем этот вопрос решать. Я всегда говорю, что сборная своей страны — это не приглашение, а назначение.

Что касается зарубежного клуба, я же вам показал пару СМС. Есть определённый спрос. Но мы же видим, что в мире творится. И у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране. Вот такая позиция. Посмотрим, будем думать. Что внутренний голос подскажет, так и будем поступать», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала турнира.

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