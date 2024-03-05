Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, в феврале форварда признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы. Ранее Квинси приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

«Есть ступени развития этой ситуации. По мне, лучше бы был конкретный, спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца. В конечном итоге поймём, что это такое.

Мы не можем отменить суд, который что-то присвоил. Есть презумпция невиновности. В моём понимании, на сегодня он не виноват, потому что апелляция ещё не прошла. Я бы так сказал. Опыт подсказывает, Мы столько историй знаем, когда человека потом оправдывали.

Ситуация в ОАЭ? Не знаю, был ли выходной, когда он это сделал. Если он никому об этом не сообщал — откуда «Спартак» мог знать, что сделал игрок? Если бы он сразу сообщил, «Спартак» бы сразу предпринял какие-то действия, или бы он заплатил штраф. Подставил ли Промес «Спартак»? Надо понимать психотип своих игроков. Никто не должен быть пай-мальчиком, но определённый уровень необходимо держать. Надо как-то красиво всё это завершить», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Напомним, Промес был задержан полицией 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

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Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: