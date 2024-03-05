Жерар Пике раскритиковал руководство «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал руководство клуба.

«Люди «Барселоны» хотят знать правду. Чего нельзя делать, так это продавать дым и говорить, что клуб собирается выиграть Лигу чемпионов, а потом у тебя не будет денег на соревнования. Я не знаю ситуации, в которой сейчас находится клуб, она выглядит не очень хорошей.

Если вы скажете: «Послушайте, здесь нет ни гроша, и в ближайшие два-три года мы будем эксплуатировать академию на полную мощность», люди поймут», — приводит слова Пике AS.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на восемь очков.

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