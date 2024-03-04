Матч «Барселоны» закончился для неё катастрофой. Хотя она даже не пропустила

«Барселона» получила возможность сократить отставание от «Реала» до шести очков, но для этого должна была выигрывать в Бильбао, где в нынешнем сезоне её уже выкинули из Кубка Испании. «Атлетик», в свою очередь, ведёт борьбу с «Атлетико» за путёвку в Лигу чемпионов. Команде экс-тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде тоже требовалась победа.

Тем не менее в этой встрече «Атлетик» не оказывал такого сильного высокого давления на «Барселону», какое мог бы. Возможно, на игровой план Вальверде повлиял тот факт, что команда не имела полноценного недельного цикла на подготовку из-за матча Кубка Испании. Требовалось грамотно распределить силы на все 90+ минут, чтобы энергия не иссякла раньше времени.

«Барселона» активно выводила мяч в атаку через фланговых защитников: в первом тайме наибольшее количество касаний сделали Кунде и Канселу. Сине-гранатовые достаточно легко проникали в штрафную «Атлетика», а первый голевой момент создали со стандарта, когда продолжающий играть опорника Кристенсен едва не забил ударом головой с линии вратарской. А на исходе получаса матча Канселу мог сотворить один из самых красивых голов сезона. Всё началось с того, что Симон, страхуя защитников, выбежал к линии штрафной и кое-как отбил мяч в сторону португальца, после чего Канселу осмелился нанести удар почти с центра поля. Голкипер пятился назад, но дотянулся до мяча, который от его перчаток всё равно отлетел в ворота. Гол не состоялся только благодаря эффектному выносу Альвареса с линии.

«Атлетик» стремился атаковать на скорости, используя свою быстроту в переходных фазах. Но почти ничего острого до перерыва не создал. Однажды в штрафной «Барселоны» упал Иманол Гарсия после единоборства с Кунде, а судья не назначил пенальти. Скорее всего, рефери был прав. Защитник басков сам зацепился за ногу оппонента.

Страшнее соперника для «Барсы» в первой половине оказались собственные травмы. Каталонцы потеряли сразу двух хавбеков. Де Йонг неудачно приземлился на ногу, повредил голеностоп и смог покинуть поле только на электрокаре. Педри и вовсе получил повреждение на ровном месте – дёрнул мышцу, отдавая передачу. Ужасное невезение команды Хави, просто катастрофа!

После перерыва «Атлетик» мощнее надавил на «Барселону». Игра раскрывалась, появилось больше свободного пространства. Сине-гранатовым стало труднее без де Йонга и Педри. Однажды в опасном моменте каталонцев спас в последнюю секунду Кубарси, сумевший выбить мяч в штрафной без фола на пенальти. Для 17-летнего центрального защитника Пау смотрится, конечно, очень уверенно. А «Барса», в свою очередь, выпрашивала 11-метровый, когда в штрафной «Атлетика» упал Ямал, но и в том эпизоде атакующий игрок, судя по повтору, сам зацепился за ногу оппонента.

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В середине второго тайма «Барселона» выдала отрезок с хорошим владением, посадила подуставший «Атлетик» на его треть. За 20 минут до конца Хави решился сразу на тройную замену, лишив себя возможности сделать какие-то перестановки в концовке. Интересно, что одного из появившихся на поле игроков трибуны «Сан-Мамеса» освистывали особенно сильно – центрального защитника Мартинеса. Иньиго, выступавший до перехода в «Барсу» как раз за «Атлетик», вышел вместо Кубарси. Пау при всём его таланте всё же не железный.

Матч спокойно докатился до нулевой ничьей. У команды Хави из начинавших встречу атакующих игроков на поле оставались только Гюндоган и Левандовски, а голевые моменты просто исчезли. Раззабивавшийся в последнее время поляк на этот раз имел минимум шансов. Четыре раза встретился с мячом в штрафной «Атлетика», ограничился одним заблокированным ударом. Вообще, по количеству ударов игра получилась так себе. Обе команды нанесли по восемь и по два раза попали в створ. А ничья – в пользу конкурентов «Барсы» и «Атлетика».