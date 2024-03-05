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«Просто заткнись». Экс-нападающий «Челси» обрушился с критикой на Криштиану Роналду

«Просто заткнись». Экс-нападающий «Челси» обрушился с критикой на Криштиану Роналду
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Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1.

«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1.

Я очень уважаю его как игрока, но просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – приводит слова Лебёфа Goal.com.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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