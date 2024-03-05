Игрок «Лацио» Иммобиле: в матче с «Баварией» у нас будет небольшое преимущество

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился мнением о грядущем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 5 марта.

«Нам удалось пройти хороший путь в Лиге чемпионов, и мы довольны тем, что сделали, хотя «Лацио» и не является командой, которая постоянно участвует в этом соревновании.

Мы гордимся собой и хотим преуспеть в матче с «Баварией». Нам необходимо уважать соперника. У нас будет небольшое преимущество, но мы окажемся в напряжённой ситуации, и мы это знаем», — приводит слова Иммобиле сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в первом матче «Лацио» одержал победу со счётом 1:0.

Матч «Бавария» — «Лацио» пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.