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Воспитанник ЦСКА Кучаев прокомментировал свой дебют в составе «Пари НН»

Воспитанник ЦСКА Кучаев прокомментировал свой дебют в составе «Пари НН»
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Полузащитник Константин Кучаев, являющийся воспитанником ЦСКА, прокомментировал свой дебют в составе «Пари НН». В матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) Кучаев сделал результативную передачу.

«После игры у меня были самые лучшие ощущения за последнее время. 90 минут прошли хорошо. Даже сам не ожидал, что буду настолько готов. Физически сейчас ощущаю себя хорошо. Провёл 90 минут и всё выдержал. Мне кажется, достаточно хорошо двигался», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей.

Полностью интервью с Константином Кучаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Якимов – 23'     1:1 Гоцук – 64'    
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