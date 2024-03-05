Воспитанник ЦСКА Кучаев прокомментировал свой дебют в составе «Пари НН»

Полузащитник Константин Кучаев, являющийся воспитанником ЦСКА, прокомментировал свой дебют в составе «Пари НН». В матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) Кучаев сделал результативную передачу.

«После игры у меня были самые лучшие ощущения за последнее время. 90 минут прошли хорошо. Даже сам не ожидал, что буду настолько готов. Физически сейчас ощущаю себя хорошо. Провёл 90 минут и всё выдержал. Мне кажется, достаточно хорошо двигался», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей.

Полностью интервью с Константином Кучаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00.