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Кучаев предположил, чего не хватило «Пари НН» для победы над «Факелом»

Кучаев предположил, чего не хватило «Пари НН» для победы над «Факелом»
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев предположил, чего не хватило команде Сергея Юрана для победы над «Факелом» (1:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Нам не хватило немного конструктива в игре. Была достаточно сумбурная игра, много борьбы. Наверное, где-то не хватило конкретики и хладнокровия. Думаю, вот это помешало», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.

Полностью интервью с Константином Кучаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00.

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