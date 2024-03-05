Зиньковский: в матче с «Зенитом» всё было против «Спартака», но мы показали достойную игру

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0), который состоялся в минувшую субботу, 2 марта.

«В этом матче всё было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжёлая игра, много стыков, ругани и мало моментов. В первом тайме мы создали его себе, когда Хлус выбил мяч из ворот, а во втором мог попасть Миша Игнатов. После сборов нужно было адаптироваться к матчам чемпионата — совсем другие скорости, время на принятие решений», — приводит слова Зиньковского издание «РБ Спорт».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков). Антон Зиньковский в сезоне-2023/2024 провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт российского футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Зиньковского в € 3,5 млн.