Кучаев: в какие-то моменты возникало желание всю жизнь отыграть в ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев признался, что в какие-то моменты у него возникало желание всю жизнь отыграть в ЦСКА. Напомним, к нижегородцам хавбек присоединился из ЦСКА в феврале этого года.

«Конечно, было немного грустно. Но со всеми из ЦСКА я на связи, мы не порвали с общением. Да, грустно, но ты понимаешь, что такова жизнь футболиста и такое случается. От этого не убежишь. У кого-то получается играть в одной команде всю жизнь, а у кого-то нет. Я с детства в ЦСКА, поэтому в какие-то моменты возникало такое желание», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде. Игра состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.