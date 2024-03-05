Кучаев: бан сборных России может сказаться вообще на всех поколениях

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев считает, что бан сборных России может сказаться на всех поколениях российских игроков.

«Это может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть тех сборных и игроков, с которыми есть мечта сыграть. Но, надеюсь, всё разрешится в ближайшее время и мы поедем соревноваться на большие турниры. Сложно загадывать, не зная всей кухни. Но я уверен, что дождусь этого действующим игроком», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине решением ФИФА и УЕФА.