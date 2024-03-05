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Кучаев: бан сборных России может сказаться вообще на всех поколениях

Кучаев: бан сборных России может сказаться вообще на всех поколениях
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев считает, что бан сборных России может сказаться на всех поколениях российских игроков.

«Это может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть тех сборных и игроков, с которыми есть мечта сыграть. Но, надеюсь, всё разрешится в ближайшее время и мы поедем соревноваться на большие турниры. Сложно загадывать, не зная всей кухни. Но я уверен, что дождусь этого действующим игроком», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине решением ФИФА и УЕФА.

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