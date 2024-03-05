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Кучаев: я не был готов ментально к повышенной ответственности в «Рубине»

Кучаев: я не был готов ментально к повышенной ответственности в «Рубине»
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев вспомнил об аренде в «Рубине». Хавбек выступал за казанскую команду во второй половине сезона-2021/2022.

«Это хорошее время, которое меня многому научило. Я поработал с тренером, с которым хотел поработать. Только, кажется, я не был сам готов ментально. Если бы сейчас со своим ментальным состоянием я туда приехал, то всё могло бы быть по-другому, продуктивнее. Надо было брать больше ответственности за себя и за команду, когда много игроков ушло, а я не был готов к этому в полной мере», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека из ЦСКА нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.

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