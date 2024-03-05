Алексис Санчес отклонил предложения саудовских клубов ради продления контракта с «Интером»

35-летний нападающий «Интера» Алексис Санчес отверг несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, Турции и Бразилии, поскольку желает продлить трудовое соглашение с миланским клубом, которое заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие недели состоятся переговоры между агентом чилийского футболиста и представителями «Интера» на предмет пролонгации его контракта.

Напомним, в нынешнем сезоне Санчес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.