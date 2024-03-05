Игонин: «Спартак» три-четыре недели готовился к «Зениту», а он — ко второму кругу

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (0:0), который состоялся в минувшую субботу, 2 марта.

«Не скажу про всю команду, но действительно Вендел, например, выглядел не так активно, как бы нам хотелось. Часто так бывает, особенно у легионеров, когда они по ходу сезона набирают форму. По-разному футболисты готовятся, так же как и команды. Мы же говорили, что «Спартак» на протяжении трёх или четырёх последних недель готовился непосредственно к «Зениту». В то время как «Зенит» готовился ко второму кругу. В отношении «Зенита» однозначное мнение – он может больше, значительно больше, «Спартак» — не знаю», — сказал Игонин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков).