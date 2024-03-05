Наумов: «Локомотив» на фоне «Динамо» ходил пешком — тренерский штаб не угадал с составом

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники играли с «Динамо» (2:1).

Не только мне показалось, что «Локомотив» на фоне «Динамо» ходил пешком. Не знаю, в чём дело. Может, ещё не успели отойти от тяжёлых нагрузок. Вряд ли они не готовы к сезону, просто организм ещё под нагрузкой. Ну и тренерский штаб не угадал со стартовым составом. Было видно, что Дзюба и Миранчук абсолютно не готовы. Попытались исправить ситуацию заменами, но этого не хватило, чтобы выиграть.

Думаю, «Локомотив» в пятёрке сможет закрепиться, но про тройку сложно говорить. «Динамо» мне очень понравилось. Может, «Локомотив» выглядел плохо, потому что соперник играл отлично», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.