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Наумов: «Локомотив» на фоне «Динамо» ходил пешком — тренерский штаб не угадал с составом

Наумов: «Локомотив» на фоне «Динамо» ходил пешком — тренерский штаб не угадал с составом
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники играли с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

Не только мне показалось, что «Локомотив» на фоне «Динамо» ходил пешком. Не знаю, в чём дело. Может, ещё не успели отойти от тяжёлых нагрузок. Вряд ли они не готовы к сезону, просто организм ещё под нагрузкой. Ну и тренерский штаб не угадал со стартовым составом. Было видно, что Дзюба и Миранчук абсолютно не готовы. Попытались исправить ситуацию заменами, но этого не хватило, чтобы выиграть.

Думаю, «Локомотив» в пятёрке сможет закрепиться, но про тройку сложно говорить. «Динамо» мне очень понравилось. Может, «Локомотив» выглядел плохо, потому что соперник играл отлично», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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