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Переговоры «Сити» и вратаря Ортеги о продлении контракта зашли в тупик — Плеттенберг

Переговоры «Сити» и вратаря Ортеги о продлении контракта зашли в тупик — Плеттенберг
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Переговоры между руководством «Манчестер Сити» и запасным вратарём «горожан» Штефаном Ортегой о продлении его трудового соглашения зашли в тупик. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны не смогли достичь согласия относительно заработной платы 31-летнего футболиста.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает игровые качества Ортеги и хочет удержать его в клубе.

«Андерлехт» и другие клубы заинтересованы в услугах немецкого голкипера.

Напомним, действующее трудовое соглашение Ортеги рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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