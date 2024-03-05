Агент Сафонов: ЦСКА будет бороться за пятое-восьмое место

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о турнирных амбициях московского ПФК ЦСКА. Он признался, что армейская команда его не удивляет, а также спрогнозировал, что ЦСКА будет бороться за пятое-восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В следующем матче ЦСКА поедет в Самару – от этой игры многое зависит. Кровь из носу надо брать три очка, но «Крылья Советов» дома тоже хорошо играют.

Удивили ли меня трансферы ЦСКА в зимнее окно? ЦСКА в последнее время меня вообще ничем не удивляет. Моё мнение, что команда будет бороться за пятое-восьмое место», — приводит слова Алексея Сафонова интернет-портал Metaratings.

Напомним, ПФК ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 29 очков в 19 матчах.