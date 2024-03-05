Эрлинг Холанд ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своём будущем в стане «горожан».

«Я очень счастлив здесь, особенно с теми людьми, которые меня окружают. Тренер и руководство — это потрясающие люди. Я действительно счастлив. Но никогда не знаешь, что сулит будущее.

Продление контракта? Сейчас я сосредоточен на футболе, впереди нас ждём иного матчей», — приводит слова Холанда City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с представителями норвежского футболиста, на которой они обсуждали его возможный переход в каталонский клуб. Также сообщалось, что мадридский «Реал» заинтересован в Холанде.

Действующее трудовое соглашение нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.