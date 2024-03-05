«Краснодар» объявил о продлении контракта с Олусегуном до 2028 года

«Краснодар» продлил контракт с нападающим Олакунле Олусегуном до 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня 2026 года, новый контракт завершится 30 июня 2028 года.

Напомним, нигерийский нападающий перешёл в «Краснодар» из болгарского «Ботев Пловдив» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл в 21 матче во всех соревнованиях, в которых он забил три гола и сделал четыре ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Олусегуна составляет € 2 млн.