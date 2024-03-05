Эрлинг Холанд высказался о критике из-за упущенных голевых моментов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, а также о критике за промахи.

«В прошлом году я забил 36 голов и стал лучшим бомбардиром. В этом сезоне у лучшего бомбардира 18 голов, так что можно рассуждать двояко, был ли это хороший сезон для меня или нет. Думаю, мы неплохо работаем как команда, и это, конечно, моя главная цель. Я промахивался, упустил много шансов. Возможно, в будущем я упущу большой шанс, и люди будут критиковать меня. Должен ли я думать об этом? Нет», — приводит слова Холанда ВВС.

В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний Холанд забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Также на счету норвежца по пять забитых мячей в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года.