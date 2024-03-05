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«Он мой кумир, особенный футболист». Вингер «Арсенала» Сака — о Роналду

«Он мой кумир, особенный футболист». Вингер «Арсенала» Сака — о Роналду
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём отношении к форварду саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которому недавно исполнилось 39 лет.

«Не могу представить, что буду играть так же долго, как и Роналду. Во многом именно поэтому я его очень уважаю. Когда я был моложе, Криштиану был моим кумиром. На данный момент я уважаю его ещё больше из-за его дисциплинированности и сосредоточенности на успехе. Он умеет достигать всего того, чего пожелает. Безусловно, Криштиану — особенный футболист», – приводит слова Сака Goal.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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