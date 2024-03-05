Определились группы отборочного этапа к женскому чемпионату Европы-2025

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Прошла жеребьёвка отборочного этапа женского чемпионата Европы 2025 года. Финальная часть турнира пройдёт в Швейцарии. Страна-хозяйка попала в одну из групп квалификации, но в любом случае примет участие в решающей стадии.

Лига А

Группа А1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия.

Группа А2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия.

Группа А3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия.

Группа А4: Германия, Австрия, Исландия, Польша.

Лига В

Группа В1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан.

Группа В2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль.

Группа В3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта.

Группа В4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово.

Лига С

Группа С1: Беларусь, Литва, Кипр, Грузия.

Группа С2: Словения, Латвия, Северная Македония, Молдова.

Группа С3: Греция, Черногория, Андорра, Фарерские острова.

Группа С4: Румыния, Болгария, Казахстан, Армения.

Группа С5: Албания, Эстония, Люксембург.

Две лучшие команды каждой группы Лиги А пройдут в финальную стадию турнира. Остальные семь мест будут распределены по итогам раундов плей-офф.