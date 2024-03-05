Определились группы отборочного этапа к женскому чемпионату Европы-2025

Прошла жеребьёвка отборочного этапа женского чемпионата Европы 2025 года. Финальная часть турнира пройдёт в Швейцарии. Страна-хозяйка попала в одну из групп квалификации, но в любом случае примет участие в решающей стадии.
Лига А
Группа А1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия.
Группа А2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия.
Группа А3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия.
Группа А4: Германия, Австрия, Исландия, Польша.
Лига В
Группа В1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан.
Группа В2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль.
Группа В3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта.
Группа В4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово.
Лига С
Группа С1: Беларусь, Литва, Кипр, Грузия.
Группа С2: Словения, Латвия, Северная Македония, Молдова.
Группа С3: Греция, Черногория, Андорра, Фарерские острова.
Группа С4: Румыния, Болгария, Казахстан, Армения.
Группа С5: Албания, Эстония, Люксембург.
Две лучшие команды каждой группы Лиги А пройдут в финальную стадию турнира. Остальные семь мест будут распределены по итогам раундов плей-офф.