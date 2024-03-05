Салихова — о Промесе: «Спартаку» надо перестать сливать информацию, это очень вредит

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом. Напомним, в феврале форварда признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы. Ранее Квинси приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

«Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.