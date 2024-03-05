Источник: «Алания» забыла заявить защитника Татаева. Игрок планирует расторгнуть контракт

Во владикавказской «Алании», выступающей в Мелбет Первой лиге, забыли заявить защитника Алексея Татаева на вторую часть сезона. Футболист планирует расторгнуть контракт с клубом и получить денежную компенсацию. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По информации источника, главный тренер «Алании» Евгений Калешин узнал об этом чуть ли не перед игрой с «Нефтехимиком». Матч прошёл в воскресенье, 3 марта, и завершился разгромной победой нижнекамской команды со счётом 3:0.

Калешин наигрывал Алексея Татаева на позиции основного центрального защитника. Футболист провёл первую часть сезона в аренде в казахстанском «Окжетпесе». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость — € 450 тыс.