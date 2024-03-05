Жоржиньо высказался о текущей форме лондонского «Арсенала»

32-летний центральный полузащитник «Арсенала» Жоржиньо высказался о текущей форме «канониров». Напомним, подопечные Микеля Артеты одержали победы в семи последних матчах чемпионата Англии.

«Нам приятно, что мы делаем все эти хорошие вещи, но нам нужно продолжать. Потому что если мы просто подумаем: «о да, здорово, дело сделано»… нет, нам нужно просто опустить голову и продолжать двигаться вперёд, быть скромными и продолжать идти вперёд.

Нам нужно не просто радоваться тому, что мы делаем. Конечно, мы счастливы, но мы хотим продолжать быть счастливыми. Поэтому, чтобы быть такими, нам нужно просто продолжать упорно работать», — приводит слова Жоржиньо Arsenal Buzz со ссылкой на The Independet.

После 27 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).