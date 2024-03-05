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Нужно ли «Спартаку» оставить Промеса?

Нужно ли «Спартаку» оставить Промеса?
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Полиция Дубая 29 февраля задержала нападающего «Спартака» Квинси Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард вероятно избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: нужно ли «Спартаку» оставить Промеса?

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

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