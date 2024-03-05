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Бавария — Лацио. Прямая трансляция
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Болельщики «Лацио» скандировали фашистские кричалки в преддверии матча с «Баварией»

Болельщики «Лацио» скандировали фашистские кричалки в преддверии матча с «Баварией»
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100 болельщиков римского «Лацио» скандировали фашистские кричалки и восхваляли политика Бенито Муссолини в пивном ресторане «Хофбройхаус» в Мюнхене. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Хофбройхаус» известен тем, что в этом месте в феврале 1920 года прошло собрание, на котором Адольф Гитлер выступил с предложением переименовать Немецкую рабочую партию в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а также объявил программу «25 пунктов».

Сегодня, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 0
Лацио
Рим, Италия
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