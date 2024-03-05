Ярослав Михайлов: всё ещё верю, что смогу вернуться в «Зенит» и заиграть там

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, на правах аренды выступающий за «Оренбург», поделился мыслями относительно своего будущего в клубе из Санкт-Петербурга.

«Конечно, я всё ещё верю, что смогу вернуться в «Зенит» и заиграть там. Думаю, это возможно», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Михайлов провёл за «Оренбург» 20 матчей, в которых суммарно сыграл 974 минуты и не отметился результативными действиями. Арендное соглашение между «Оренбургом» и «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона. Ранее полузащитник также выступал за «Пари НН» и немецкий «Шальке».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров. «Зенит» находится на второй строчке в чемпионате с 37 очками.