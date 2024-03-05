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Хабиб Нурмагомедов назвал Аршавина лучшим игроком в новейшей истории российского футбола

Хабиб Нурмагомедов назвал Аршавина лучшим игроком в новейшей истории российского футбола
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший футболист лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин является лучшим игроком в новейшей истории российского футбола.

«Как мне Аршавин? Лучший игрок в новейшей истории российского футбола. Он хорошо играл», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

В данный момент Андрей Аршавин работает заместителем генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию. За свою карьеру российский экс-футболист принял участие в 638 матчах во всех официальных турнирах, отметился 143 забитыми мячами и 191 результативной передачей.

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