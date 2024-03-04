Аршавин объяснил, почему не задал Путину вопрос про отмену Fan ID

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему на церемонии открытия Игр будущего он предложил президенту РФ Владимиру Путину создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC), но не задал политику вопрос о Fan ID.

«Потому что где это было? На Играх будущего. Там Fan ID нет? Там – нет. А как объяснить, что матч «Ростов» – «Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен… Поэтому хотелось вопрос про Fan ID, а не про FIFA? Это же было не к месту» – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, в августе 2022 года Андрей Аршавин публично прокомментировал инициативу в отношении Fan ID. Футболист выразил уверенность, что закон направлен против игры.

«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте всё вернём». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», – сказал тогда Аршавин в эфире «Матч ТВ».