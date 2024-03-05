Фабио Капелло — о заменах Мбаппе: я поступал так с Бекхэмом в «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался о заменах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе после новости о том, что француз объявил руководству об уходе в мадридский клуб. Напомним, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на протяжении последних двух матчей менял Мбаппе по ходу игры.

«Я не согласен с Луисом Энрике. Я бы всегда использовал Мбаппе, потому что даже на 95-й минуте он может что-то придумать, а я всегда хочу видеть таких игроков в своей команде.

Я поступал так Бекхэмом, клуб сказал мне не выпускать его, но после 10 дней тренировок я сказал: «нет, я буду играть с ним». Если я выиграю, я могу остаться, если нет, то вы можете от меня избавиться. Я выиграл, а они всё равно от меня избавились!», — приводит слова Капелло Football Italia.