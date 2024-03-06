Тухель заявил, что сломал палец на ноге во время установки перед матчем с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что сломал большой палец на ноге во время установки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

«Мотивационная речь перед игрой стоила мне большого пальца на ноге. Мне сразу оказали помощь. Но у меня больше не хватило смелости снять кроссовок, потому что я не думаю, что смог бы снова надеть его. Я что-то пнул», – приводит слова Тухеля Bild.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Хозяева одержали победу со счётом 3:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано.

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