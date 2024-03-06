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Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля после победы в матче ЛЧ с «Лацио»

Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля после победы в матче ЛЧ с «Лацио»
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мыслями о работе главного тренера команды Томаса Тухеля после выхода мюнхенцев в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

«Тухель – отличный тренер, однако, конечно, было бы очень печально, если бы сегодня мы вылетели из турнира. Он полностью сосредоточен на работе. Я очень рад, что у нас есть ясность в отношении его положения в клубе сейчас. Мы хотим завершить этот сезон с Томасом Тухелем во главе команды», – приводит слова Хайнера журналист Георг Хольцнер.

Отметим, «Бавария» обыграла «Лацио» по сумме двух матчей со счётом 3:1 и вышла в 1/4 финала ЛЧ.

Ранее сообщалось, что клуб мог расстаться с наставником «Баварии» сразу после матча с «Лацио» в случае неудачного исхода противостояния.

Напомним, Тухель покинет свой пост по окончании сезона.

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