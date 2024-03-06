Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель высоко оценил разгромную победу своей команды в матче 1/8 ЛЧ с «Лацио»

Тухель высоко оценил разгромную победу своей команды в матче 1/8 ЛЧ с «Лацио»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру команды после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 45+2'     3:0 Кейн – 66'    

«Это было очень солидное и очень дисциплинированное выступление нашей команды. Сегодня мы не потеряли голову. Мы действовали смелее, чем в первом матче. Мы вовремя забили первый мяч и сохранили ритм, чтобы потом упрочить преимущество. Второй гол пришёл в нужный момент. Это придало нам уверенности, и мы заслужили эту победу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио» завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0, после которой подопечные Тухеля вышли в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0.

Материалы по теме
Президент «Баварии» высказался о будущем Тухеля после победы в матче ЛЧ с «Лацио»
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

«Бавария» очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолёта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android