Тухель высоко оценил разгромную победу своей команды в матче 1/8 ЛЧ с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру команды после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

«Это было очень солидное и очень дисциплинированное выступление нашей команды. Сегодня мы не потеряли голову. Мы действовали смелее, чем в первом матче. Мы вовремя забили первый мяч и сохранили ритм, чтобы потом упрочить преимущество. Второй гол пришёл в нужный момент. Это придало нам уверенности, и мы заслужили эту победу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и римским «Лацио» завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0, после которой подопечные Тухеля вышли в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0.

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