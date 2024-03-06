Гарри Кейн — о дубле «Лацио»: о нападающем судят по голам в больших матчах

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о своих забитых мячах в ворота «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен двумя забитыми мячами. О нападающем судят по голам и результативным передачам, особенно в больших матчах и в плей-офф, как сегодня. Пока что это хороший сезон для меня в плане голов и результативных действий, но как команда мы знаем, что можем добиться большего», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 3:0 и прошла в следующую стадию турнира. Первую игру, которая проходила в Риме, команда Томаса Тухеля проиграла 0:1. После 24 матчей Бундеслиги в этом сезоне мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.