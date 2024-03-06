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Константин Зырянов: «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому

Константин Зырянов: «Зенит» прибавит и будет смотреться совсем по-другому
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Спартаком». Встреча прошла в субботу, 2 марта, и завершилась вничью — 0:0. Зырянов предположил, что «Зенит» изменится и прибавит в следующих матчах.

«Я ждал и надеялся, что «Зенит» победит, но это футбол – тут в каждой игре может случиться всё что угодно. И «Спартак», очевидно, к этому визиту в Санкт-Петербург хорошо подготовился. Но чемпионат состоит не из одной встречи, надо смотреть на длинной дистанции. Поэтому будет как раз интересно посмотреть, как «Спартак» будет играть дальше. У «Зенита» очки отобрать сумели, а что дальше? Получается, остальных соперников должны обыгрывать.

Ну а «Зенит», я уверен, прибавит и будет смотреться совсем по-другому. Конечно, я читал много мнений перед этим матчем, все ждали большого количества голов… Но, опять же, весенний футбол. Хотя по атмосфере на «Газпром Арене» не скажешь, что это весна – там самое настоящее лето», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

Константин Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2014 год. В составе санкт-петербургского клуба он стал обладателем Кубка УЕФА (2007/2008), Суперкубка УЕФА (2008), трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков за 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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