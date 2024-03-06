Кирьяков: сейчас русских нет в Бундеслиге из-за политики. А до этого не тянули уровень

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков объяснил, почему российских футболистов сейчас не приглашают в Бундеслигу.

«В последние год-два, наверное, больше из-за политики. А до этого объективно наши лучшие игроки не тянули уровень Бундеслиги. Даже близко. К сожалению. В кругу друзей иногда спрашивают: «А почему вы играли, а это поколение не соответствует уровню?» А я просто развожу руками: сам не понимаю, что случилось. Почему в 1990-е у нас в Испании было столько игроков? В Германии россиян играло поменьше, но все были на хорошем счету. В Италии наши люди играли, в Англии. Чего только один Канчельскис стоил!

А сейчас мы по индивидуальному уровню и близко не дотягиваем до топ-лиг. Наши игроки медленнее, намного хуже работают с мячом. В той же Германии тогда была проблема — дефицит индивидуально сильных исполнителей. Дриблёров было очень мало, тогда как у нас — предостаточно. А сейчас всё стало наоборот. Для людей не проблема обвести двоих-троих. У нас таких найдите. Вы спросили тройку лучших нападающих. Я могу просто так кого-то назвать, а смысл? Ярких, самобытных, индивидуально сильных игроков, особенно впереди, где нужно обыгрывать, рисковать, решать вопросы — таких нет», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.