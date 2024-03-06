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Кирьяков: Кан прицепил мою золотую цепь на сливной бачок. Ржали с ним постоянно

Кирьяков: Кан прицепил мою золотую цепь на сливной бачок. Ржали с ним постоянно
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков рассказал о взаимоотношениях с Оливером Каном, с которым пересекался в немецком «Карлсруэ».

«Конечно, Кан специфический мужик. Но у нас сложились хорошие отношения — всё время ржали друг над другом. Один раз на сборах в Эмиратах я купил толстенную золотую цепь, грамм 400-500 — в России такие были в моде. И явился в ней на тренировку. Потом прихожу: нет. Начал искать. А Кан её на сливной бачок в туалете прицепил! Коллектив в «Карлсруэ» мировой был — прикалывались по полной программе. И кирпичи подкладывали друг другу в сумки, и чего только не делали. Атмосфера была располагающая. Все нормально относились к шуткам-прибауткам», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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