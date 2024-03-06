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Кирьяков: Шефер волнуется, что происходит в России, пишет мне в соцсетях

Кирьяков: Шефер волнуется, что происходит в России, пишет мне в соцсетях
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о совместной работе с экс-тренером «Карлсруэ» Винфридом Шефером.

«Мы с первых минут знакомства прониклись симпатией друг к другу. Он рыжий, я рыжий — может быть, на этой почве. Вначале-то, слышал, он довольно скептически отнёсся к идее купить русского. Мне потом рассказали, что Шефер звонил Берти Фогтсу, с которым играл вместе с Мёнхенгладбахе. Фогтс возглавлял в своё время юношеские и молодёжную сборные Германии, и мы их обыгрывали. Заочно Фогтс знал меня. Думаю, он и дал Шеферу характеристику на меня: «Даже не думай, покупай». Ну и я с первых туров начал доказывать, что чего-то стою. Приходилось даже драться на тренировках.

Один и тот же человек лупит по ногам — один раз, второй, третий. Уже предупреждаешь его — не действует. После четвёртого полетел на него с кулаками. Драка. Ну, думаю, сейчас штраф будет. Наоборот! Шефер подошёл: «Кики, молодец! Нужно стоять за себя». До сих пор у нас нормальные отношения. Пишет мне в соцсетях: «Всё нормально?» Волнуется, естественно, что происходит в России. Они думают, что у нас внутри страны происходят какие-то события непонятные. Успокаиваю их: «Всё нормально», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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