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Уэйн Руни получит награду «Легенды футбола»

Уэйн Руни получит награду «Легенды футбола»
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Самой титулованной футболистке Англии Фаре Уильямс и бомбардиру-рекордсмену «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни 7 октября 2024 года будет вручена награда «Легенды футбола». Об этом сообщил официальный сайт премии.

«Я рад узнать, что получу награду «Легенды футбола – 2024». Эта награда ранее присуждалась некоторым из самых громких имён в футболе, и быть признанным наряду со всеми ними, включая некоторых моих товарищей по команде, соперников и футбольных звёзд, значит очень многое», — сказал Руни.

«Легенды футбола» является ежегодным благотворительным мероприятием по сбору средств, проводимым при поддержке Премьер-лиги в помощь благотворительному фонду музыкальной терапии Nordoff и Robbins. На сегодняшний день было собрано £ 8,5 млн с 1997 года.

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