Константин Зырянов: хочу, чтобы Игнашевич остался в РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов высказался о наставнике калининградской «Балтики» Сергее Игнашевиче.

«Я могу только пожелать всем командам, которые сейчас борются за выживание, остаться в РПЛ. Но такого быть не может, поэтому хочу, чтобы Сергей Николаевич Игнашевич точно остался. Хотя у меня много хороших друзей в командах, которые сейчас внизу таблицы», — приводит слова Зырянова издание «РБ Спорт».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Игнашевича встретятся с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 10 марта, стартовый свисток раздастся в 14:00 по московскому времени.