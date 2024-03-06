Агент Карраскаля: когда Хорхе в порядке, он может быть лучшим игроком лиги

Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, считает, что его клиент может быть лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

«Мы все знаем, что, когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Боселли издание «РБ Спорт».

Хорхе Карраскалю 25 лет. За «Динамо» колумбийский полузащитник выступает с августа прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе в € 6 млн.