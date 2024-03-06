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Константин Зырянов: ЦСКА будет очень сложно бороться за медали

Константин Зырянов: ЦСКА будет очень сложно бороться за медали
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов высказался о шансах ЦСКА на завоевание медалей по завершении нынешнего сезона РПЛ.

«Гол «Оренбурга» в концовке — это, конечно, чистое везение, когда ты не показываешь хороший футбол на протяжении матча, а потом забиваешь. Но армейцы — опытные бойцы, и тренер у них очень квалифицированный. Но соглашусь с тем, что бороться за медали им будет очень сложно», — приводит слова Зырянова издание «РБ Спорт».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Федотова встретятся с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 8 марта, стартовый свисток раздастся в 14:00 по московскому времени.

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