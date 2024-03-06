Кирьяков: моей подписи под «письмом 14» не было, но я сдержал слово

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков ответил на вопрос, не считает ли ошибкой свою подпись под «письмом 14».

“Я скажу так: и да, и нет. Да — потому что пропущен один из важнейших турниров в карьере. Нет — потому что поступил по-мужски. Дал слово и сдержал его.

Чтобы утверждать, что нас использовали, нужно иметь достоверную информацию. У меня её нет. Я, кстати, и не подписывал письмо. Я дал согласие, чтобы это сделали за меня. В принципе, это то же самое, просто уточнение. Я приехал, сыграл и уехал обратно в Германию. Что творилось за кулисами в Москве, кто с кем договаривался — не знаю.

Когда мы вернулись, тяжело было общаться с ребятами, которые сказали одно, а сделали другое. В этом плане были проблемы, возникали трения. С некоторыми садились за стол и решали вопросы. Кто-то извинялся, кто-то — нет. В любом случае это мешало. Снова стать единым целым, мощным кулаком, каким были раньше, мы так и не смогли», — сказал Кирьяков и интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.