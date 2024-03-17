«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: где смотреть, во сколько начало матча 29-го тура Ла Лиги

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде состоится матч 29-го тура чемпионата Испании. Местный «Атлетико» на своём поле встретится с действующим чемпионом страны «Барселоной». Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 мск.

В первом круге команды встретились в рамках 15-го тура Примеры на временном домашнем стадионе «Барселоны» «Олимпик Льюис Компанис». Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте, когда Жоау Феликс отреагировал на передачу Рафиньи. Примечательно, что португалец по-прежнему принадлежит «Атлетико», а за «Барселону» он выступает на правах аренды.

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