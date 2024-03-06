Рыков: Личка говорил, что разногласий со Скопинцевым нет — в «Динамо» дружный коллектив

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о решении рулевого первой команды Марцела Лички не включать в основу на матч с «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги защитника Дмитрия Скопинцева. Скопинцев вышел на поле в концовке второго тайма, заменив Сергея Паршивлюка.

«Марцел уже говорил, что у него нет разногласий со Скопинцевым. Выход Паршивлюка слева в защите в матче с «Локомотивом» — это тактическое решение. Сергею надо было сыграть от обороны, тогда как Дима любит больше подключаться к атакам. Посмотрим, как дальше будет, никаких проблем у них нет, рабочая обстановка. Скопинцев в матче с «Локомотивом» вышел на замену. Уже в следующей игре, возможно, в старте появится. Видел на сборах, что коллектив дружный, все общаются и на позитиве», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.