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Владимир Рыков: Марцел Личка нашёл ключики к Хорхе Карраскалю

Владимир Рыков: Марцел Личка нашёл ключики к Хорхе Карраскалю
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Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о хавбеке первой команды Хорхе Карраскале и наставнике бело-голубых Марцеле Личке.

«Личка, видимо, нашёл ключики к Карраскалю. Возможно, был сделан акцент, чтобы Карра больше обращал внимание на футбольные дела, чтобы выглядел на сборах хорошо. Это доверие тренера. И сам игрок поверил в тренера, у них хорошая взаимосвязь.

Будем надеяться, что это была не просто яркая вспышка на один матч и Карраскаль будет так же играть на длинной дистанции. Проверкой будет, когда его начнут бить по ногам — и как он будет реагировать на это. Надеюсь, Хорхе продолжит в том же духе», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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