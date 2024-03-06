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Мадридский «Реал» летом может рассмотреть переход основного защитника «ПСЖ»

Мадридский «Реал» летом может рассмотреть переход основного защитника «ПСЖ»
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Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно может осуществить переход защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Реал» начнёт переговоры с парижским клубом о переходе Ашрафа в случае, если не получится договориться с леверкузенским «Байером» о переходе правого защитника Жереми Фримпонга.

Напомним, ранее сообщалось, что Хакими хочет покинуть парижский клуб, а также об интересе к игроку со стороны мадридского клуба, а также «Манчестер Сити».

Хакими в нынешнем сезоне провёл за парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

Марокканский защитник является воспитанником мадридского «Реала». Затем он выступал за дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер». 25-летний футболист присоединился к парижскому клубу летом 2021 года за € 68 млн.

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