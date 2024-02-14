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«ПСЖ» в ближайшее время начнёт обсуждать новый контракт с Хакими

«ПСЖ» в ближайшее время начнёт обсуждать новый контракт с Хакими
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Французский «ПСЖ» в ближайшее время начнёт обсуждать новый контракт с защитником команды Ашрафом Хакими, сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Хакими в нынешнем сезоне сыграл за парижан 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

Марокканский защитник является воспитанником мадридского «Реала», а затем выступал за дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер». 25-летний футболист присоединился к парижскому клубу летом 2021 года за € 68 млн.

На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «ПСЖ» является лидером чемпионата с 50 очками.

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