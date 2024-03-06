Агент Лахтер высказался о возможном переходе Антона Миранчука в «Нант»

Футбольный агент Деннис Лахтер отреагировал на информацию о том, что французский «Нант» хочет подписать полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука.

«Антон, сейчас мягко говоря, не блещет в «Локомотиве», если есть такой вариант, то конечно, надо ехать в «Нант». Очевидно, что для Миранчука это будет шагом вперёд. Есть ли смысл перейти в клуб без еврокубков? Конечно. В чемпионате Франции каждая команда играет на уровне еврокубков, а в РПЛ ты играешь против «Факела», «Сочи» и «Урала». Там же — против команд Лиги 1, которые на голову выше наших середняков. Если есть такой шанс, то нужно уехать. Дай бог, чтобы у него и агента получилось осуществить переход», — цитирует Лахтера Metaratings.

Ранее стало известно, что французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Контракт футболиста с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2023/2024. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.